نوع فريد يبهر زوار مهرجان الرمان في الباحة

كشف مهرجان الرمان في نسخته الثانية عشرة، الذي نظّمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ، عن وجود عدة أنواع من الرمان الذي تشتهر به مزارع الرمان بمنطقة الباحة.

وأوضح المزراع عبدالكريم سراج الزهراني الذي يملك 10 مزارع بوادي تربة (مدهاس) وتحتوى أكثر من ألفي شجرة رمان ، أن هناك أربعة أنواع هي ( الرمان المغربي الأحمر ، الرمان الأخضر ، الرمان الأسود ، الرمان الصغير الحامض ).

وأضاف أن زراعة الرمان تعد من الزراعات التي توارث الأجيال في زراعتها منذ قديم الزمان إلى وقتنا الحاضر، حيث يزيد عمر الأحمر أكثر من 65 عاما، قائلاً "إن والدي الذي قارب عمره المئة عام اهتم بجودة هذه الأشجار في الوادي وتمت العناية بها حتى تكاثرت وانتشرت".

وذكر أنه لا يختلف طعم الرمان وجودته في الأحمر والأخضر البذور الحمراء بداخلها غنية بالفوائد ولذيذة ، إلا أن الأسود تكون القشرة والبذور الداخلية صلبه، ويتاروح سعر الرمان الأسود من 150 إلى 200 ريال ويقدم على شكل هدايا.

وأشار إلى أن هناك شجر رمان ينتج حجماً صغيراً مرة وليس عليه إقبال كبير بسبب حجمه وطعمه إلا أنه يتم توزيعه كونه هدايا على زوار المهرجان, مؤكداً أن كافة هذه الأنواع وجدت في الوادي منذ عشرات السنوات ولا يمكن تحديد كيفية وصولها، وساهم في زيادة أعداد الأشجار أن شجرة الرمان منخفضة الاستهلاك المائي ومن فواكه المناطق شبه الحارة، وأشجارها تعمر حتى 50 عاماً، إضافة إلى زيادة الوعي والاهتمام بالاستثمار الزراعي.