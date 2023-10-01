سماع دوي انفجار في العاصمة التركية أنقرة قرب مقر البرلمان والوزارات

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محمد بن مسعود - الدمام - تناقل عددٌ من وسائل الإعلام أنباءً عن سماع دوي انفجارٍ في العاصمة التركية #أنقرة قرب مقر البرلمان والوزارات.

وقالت وسائل إعلام تركية، إنه جرى إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الانفجار في أنقرة.

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