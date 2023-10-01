انت الان تتابع الحر ينصرف وأفضل وقت للأمطار.. "مميزات أكتوبر المناخية" يُبرزها "الحصيني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 7:49 صباحاً

عدّد الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، خصائص شهر أكتوبر المناخية ومميزاته. وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن شهر أكتوبر من شهور فصل الخريف؛ حيث تتناقص فيه ساعات النهار وتزداد ساعات الليل. وأشار إلى أنه في "اليوم الثالث منه يظهر النجم الرابع من نجوم سهيل وهو "الصرفة"، وينصرف فيه الحر نهارًا تدريجيًّا -إن شاء الله- ويبرد آخر الليل تدريجيًّا على معظم مناطق المملكة". وأضاف: "اليوم السادس عشر منه بداية الوسم، ويوافق 1 ربيع ثاني 1445هـ، وهو أفضل وقت للأمطار وينافسه في ذلك موسم الشتاء".

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