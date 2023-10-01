انت الان تتابع لعمرة تحفها الطمأنينة.. "الحج" تنصح ضيوف الرحمن بتجنُّب الزحام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #في_القلب_يا_مكة، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى تجنُّب الزحام من أجل عمرة تحفها الطمأنينة.

وقالت "الحج"، عبر حسابها على منصة "إكس": "لعمرة ميسرة ننصحك بتجنُّب أماكن الزحام خلال أدائك العمرة".

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