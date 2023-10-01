شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا تأخرت في الحصول على وثائق تأمين السيارة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ المرور، اليوم الأحد، الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة"، وكشف المتحدث الاعلامي باسم قطاع التأمين عادل العيسى لـ "اليوم"، عن وجود تأخير في الحصول على وثائق التأمين، لتقديم بعض الشركات عروضًا إضافية على وثائق التأمين، مشيرًا إلى أنها حالات نادرة ومحدودة.

وأكد العيسى، أن تجديد وثائق تأمين المركبات يعكس وعي قائدي المركبات بأهمية التأمين وفوائده، خاصة فيما يتعلق بحمايتهم من المخاطر التي قد تنشأ عن حوادث السير غير المتوقعة.

عادل العيسى- اليوم

وأشار إلى أن هناك أكثر من 25 شركة تأمين وأكثر من 80 شركة وساطة تأمينية مرخصة في السوق السعودية، حيث يتوفر للمراجعين إمكانية شراء وثائق التأمين عبر مختلف القنوات، بما في ذلك الموقع الإلكتروني للشركة وتطبيقات الهواتف الذكية ومراكز الخدمة.

التأخر في الحصول على وثائق التأمين

أوضح العيسى، أن حالات التأخير في الحصول على وثائق التأمين نادرة جدًا ومحدودة.

ونصح الأشخاص الذين يتأخرون في الحصول على وثائق التأمين، بالتواصل مع خدمة العملاء في تلك الشركات، كما يُمكن الاطلاع على العروض المتاحة من خلال زيارة المنصات الإلكترونية التي تقدم مقارنة لأسعار وثائق التأمين بين الشركات المختلفة.

من جانبها، أوضحت الإدارة العامة للمرور، أن الرصد الآلي للمخالفة سيكون لكل المركبات على الطرق بشكلٍ مباشرٍ في حال عدم وجود تأمين سارٍ على المركبة، وسيتم رصد المخالفة آليا مرة كل 15 يوما في جميع مناطق المملكة.

وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات من المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات المرورية، وتأمين مركباتهم لحفظ حقوقهم أثناء الحوادث المرورية.