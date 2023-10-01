تُقَلل خطر الألزهايمر والسكري.. 6 فوائد مذهلة للقهوة السوداء تهديها لك "الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 9:22 صباحاً

كشفت وزارة الصحة -ممثلة في تجمع الرياض الصحي الأول- عن 6 فوائد مذهلة للقهوة السوداء. وأوضح "تجمع الرياض الصحي الأول، عبر إنفوجراف نشره اليوم، أن القهوة السوداء "تحارب الاكتئاب وتزيد الشعور بالسعادة"، و"تقلل خطر الإصابة بتليف الكبد". وأضاف: القهوة السوداء "تفيد القلب والأوعية الدموية وتقوي الذاكرة"، و"تقلل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطانات"، "وتقلل خطر الإصابة بألزهايمر والسكري، و"تزودك بمضادات الأكسدة والعناصر المفيدة".

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