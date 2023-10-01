انت الان تتابع عنصر مهم لجلب السياح.. "أمانة حائل": 2964 رخصة لأنشطة المقاهي بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #حائل_الأجمل، قالت أمانة منطقة حائل إن المقاهي تعد عنصرًا مهمًّا في جلب السياح؛ حيث تزدهر حائل بالمقاهي؛ مشيرة إلى أن ذلك استنادًا إلى "برنامج جودة الحياة" أحد أهداف رؤية السعودية 2030، والذي يُتوقع من خلاله رفع أعداد المقاهي بالمملكة.

وأوضحت "الأمانة"، عبر حسابها على منصة "إكس"، أن إجمالي عدد الرخص التجارية الخاصة بأنشطة المقاهي في منطقة حائل بلغ 2964 رخصة تجارية.

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