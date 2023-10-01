انت الان تتابع "اترك جوّالك وركّز على دربك".. نصيحة من "الصحة" لقائدي المركبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الصحة، إلى تجنُّب استخدام الجوّال أثناء القيادة، والابتعاد عن الشواغل؛ كالقراءة على الهاتف، والتركيز في الطريق.

وقالت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة" على منصة "إكس": "إذا كنت تقرأ هذه الصباحية أثناء القيادة، فضلاً اترك جوّالك وركّز على دربك".

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