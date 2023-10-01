الأخضر الأولمبي يودّع دورة الألعاب الآسيوية بعد الخسارة أمام أوزبكستان

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محمد بن مسعود - الدمام - ودّع المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً، مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الآسيوية بعد خسارته من أوزبكستان الأوزبكستاني في دور الـ 8 بهدفين مقابل هدف وحيد، سجّل هدف الأخضر محمد مران.

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