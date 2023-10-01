انت الان تتابع فرط التعرُّق والحمّى.. 4 أسباب للجفاف يبرزها مستشفى حراء العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - عدّد مستشفى حراء العام، عضو التجمُّع الصحي في مكة المكرّمة، أسباب الجفاف وقلة شرب الماء، داعياً إلى تجنُّب الأسباب وتفاديها.

وأوضح المستشفى، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أسباب الجفاف وقلة شرب الماء "الحمّى وفرط التعرُّق والقيء والإسهال".

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