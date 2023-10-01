إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث 2023

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 9:45 صباحاً

قالت وزارة المالية في البيان التمهيدي للميزانية لعام 2024، إنه تمّ إصدار تراخيص لأكثر من 162 مركزاً إقليمياً حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023. وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، والأعمال القائمة من مختلف الجهات الحكومية التي تهدف إلى تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، حيث أسهمت في الخروج بعديدٍ من الإنجازات. وذكرت أن من ضمن الإنجازات إطلاق منصة ميزا التي تسهّل وصول المستثمرين إلى مقدّمي خدمات العمال من القطاع الخاص من خلال 4 مجالات، وهي (خدمات تأسيس الأعمال، وخدمات الاستشارات المالية والضريبية، والخدمات اللوجستية، وخدمات نقل المقار)، التي تشمل عملية استخراج التراخيص والموافقات الحكومية اللاحقة للسجل التجاري ومساعدة الشركات في إيجاد المساحات المكتبية المناسبة، والسكن، والمدارس لعائلات الموظفين. وبيّنت أن وزارة الاستثمار عملت على آلية لمنح الإقامة المميزة للتنفيذيين في المقار الإقليمية بالتنسيق مع مركز الإقامة المميزة.

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