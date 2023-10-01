انت الان تتابع خلال أسبوع.. أكثر من 1300 جولة رقابية على المراكز التجارية في الحفر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نفّذت أمانة حفر الباطن خلال الأسبوع الماضي، 1307 جولات رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن مصادرة وإتلاف 90 كيلوجرامًا من المواد الغذائية، و11 لترًا من المواد السائلة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما أجرت الأمانة أعمال صيانة لعدد من الشوارع الرئيسية في الأحياء السكنية، واستبدال الأرصفة بطول 714 مترًا، وتنظيف الشوارع والساحات العامة من المخلفات، ورفع 1292 مترًا مكعبًا من الأنقاض، وتنسيق المسطحات الخضراء، والحدائق العامة، إلى جانب إصدار 29 رخصة وشهادة صحية.

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