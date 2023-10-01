انت الان تتابع "الملحقية الدينية" بسفارة المملكة بإثيوبيا تنظّم المسابقة المحلية الأولى لحفظ القرآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

أقامت الملحقية السعودية الدينية في إثيوبيا المسابقة المحلية لحفظ القرآن الكريم لعام 1445هـ، في نسختها الأولى، ضمن أنشطة وبرامج وزارة الشؤون الإسلامية.

افتتح الحفل سفير المملكة في إثيوبيا الدكتور فهد بن عبيد الله الحميداني؛ مؤكدًا اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزير الشؤون الإسلامية ودعمهم لهذه المسابقة التي تمت تحت رعاية السفارة.

من جهته قدّم الشيخ الدكتور حجي إبراهيم توفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الفيدرالي بإثيوبيا، شكره لحكومة وشعب المملكة؛ لافتًا إلى أن هذا العمل ليس مستغربًا من السعودية فالقرآن دستورها وإجراء المسابقات المحلية والدولية ودعم كل ما له صلة به من أولى أولويات واهتمامات المملكة.

تلا ذلك كلمة للملحق الديني، تحدّث فيها عن آلية المسابقة وعدد المتسابقين ومستواها وفروعها، كما طالب الشيخ الدكتور موسى التويجري، الحضور بالتمسك بكتاب الله ومدارسته وتعلمه وتعليمه؛ مثنيًا على حكومة المملكة، لدعمها منقطع النظير للقرآن الكريم ومن ضمنها المسابقات.

وفي نهاية الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية وتكريم فضيلة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ولجان التحكيم بدروع تذكارية.