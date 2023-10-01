شكرا لقرائتكم خبر عن مارسوا طقوسهم الاستفزازية.. مستوطنون يقتحمون "الأقصى" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحم مستوطنون اليوم، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلالالإسرائيلي، التي انتشرت بكثافة على مداخل الأقصى والبلدة القديمة في القدس.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن المئات من المستوطنين اقتحموا الأقصى، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لباحاته، لتأمين عملية الاقتحام، ترافق ذلك مع منع قوات الاحتلال للشبان من دخوله، لافتاً النظر إلى أن العشرات من المستوطنين تجمعوا قرب باب الحديد أحد أبواب الأقصى، وأدوا طقوسًا استفزازية، وسط إدانات فلسطينية واسعة لعملية اقتحام الأقصى.

وكانت وزارة الخارجية قد أعربت عن إدانة المملكة العربية السعودية تكرار الممارسات الاستفزازية التي يقوم بها مجموعة من المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مستوطنون ساحات المسجد الأقصى، في القدس المحتلة، وتجولوا في باحاته، بشكل استفزازي، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال، على بواباته، وعلى مداخل البلدة القديمة في القدس.