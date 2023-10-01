شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار خفيفة على تبوك والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية على محافظة أملج بمنطقة تبوك.

وبيّن المركز أن الحالة تبدء الساعة الواحدة ظُهراً، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

فيما نبّه المركز من أمطار خفيفة على منطقة الباحة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في مدى الرؤية, وتساقط البرد, وجريان السيول على مدينة الباحة ومحافظات العقيق, والقرى, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, والمخواة, وقلوة, والحجرة, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها. وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس المملكة

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن الفرصة مستمرة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وبين أن الحالة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى المدينة المنورة.

حالة الطقس في الشرقية

في الشرقية تشهد مناطق العديد، بقيق، الجبيل، الخبر، الدمام، الظهران، القطيف، رأس تنورة، شبورة مائية "ضباب خفيفي" حتى الساعة الثامنة، يصاحب الحالة تدن في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5 ) كم.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأوضح أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

كما وقع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.