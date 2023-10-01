السعودية | بـ 42 مئوية.. مكة والمدينة تسجّلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة 42 مئوية، فيما سجّلت السودة أدنى درجة حرارة 12 مئوية.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة 42 مئوية، وكل من العلا والأحساء 41 درجة، تليهما الدمام والصمان والتنهات ووادي الدواسر والخرج والدهناء 40 درجة.

وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، تليها أبها 15 درجة، والباحة وطريف 16 درجة، ثم القريات 17 درجة.