السعودية | بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنَيْن من تايلند لاستكمال علاجهما في أرض الوطن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السفارة السعودية في تايلند، اليوم، نقل مواطنَيْن بطائرة الإخلاء الطبي من تايلند إلى المملكة؛ لاستكمال علاجهما في أرض الوطن.

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة إكس -تويتر سابقاً-: بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً بالسفارة في #بانكوك، جرى صباح اليوم نقل مواطنَيْن بطائرة الاخلاء الطبي، من مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية؛ لاستكمال علاجهما بأرض الوطن، مع تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل.