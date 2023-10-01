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السعودية | بطائرة الإخلاء الطبي.. نقل مواطنَيْن من تايلند لاستكمال علاجهما في أرض الوطن

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت السفارة في تايلند، اليوم، نقل مواطنَيْن بطائرة الإخلاء الطبي من تايلند إلى المملكة؛ لاستكمال علاجهما في أرض الوطن.

 

وقالت السفارة عبر حسابها في منصة إكس -تويتر سابقاً-: بإشراف ومتابعة من وزارة الخارجية ممثلةً بالسفارة في #بانكوك، جرى صباح اليوم نقل مواطنَيْن بطائرة الاخلاء الطبي، من مملكة تايلند إلى المملكة العربية السعودية؛ لاستكمال علاجهما بأرض الوطن، مع تمنياتنا لهم بالشفاء العاجل.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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