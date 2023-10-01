شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفرق المتأهلة لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نجح 11 نادي في حسم التأهل لدور المجموعات فى بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتبقى 5 مقاعد يتنافس عليها 10 أندية على مدار يومي الأحد، والإثنين.

وأستطاع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التأهل لدور المجموعات على حساب سان جورج الإثيوبي كما أستطاع بيراميدز في التأهل لنفس الدور في مشاركته الأولى في تاريخه بالبطولة وذلك على حساب الجيش بطل رواندا.

وتمكن الفريق الأول الكروي بنادي الترجي التونسي من التأهل لدور المجموعات وصعد الوداد البيضاوي المغربي بعد الفوز على هافيا كوناكري الغيني واستطاع النجم الساحلي في خطف بطاقة التأهل على حساب الجيش الملكي المغربي.

الفرق المتأهلة لدور المجموعات في دوري ابطال افريقيا

وتأتي الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا علي النحو التالي:

الأهلي المصري

بيراميدز المصري

صن دانز الجنوب إفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميديما الغاني

بترو أتليتكو الإنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي - الكونغو الديموقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سحب قرعة دور المجموعات يوم الجمعة الموافق السادس من أكتوبر 2023، في تمام الساعة الثانية ظهرًا حسب توقيت القاهرة.

ومن المقرر أن ينطلق دور المجموعات من البطولة يوم 24 نوفمبر 2023، المقبل.