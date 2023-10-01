انت الان تتابع أعراض زيادة الكافيين وحدّه الأقصى.. "الصحة" تُحذّر من الإفراط في تناول القهوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 11:42 صباحاً

تحت وسم #اليوم_العالمي_للقهوة حثت وزارة الصحة، عبر تجمّع الرياض الصحي الثاني، على عدم الإفراط في تناول القهوة. وأوضح التجمع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن زيادة الكافيين قد تسبب "تسارع نبضات القلب، ورعشة الجسم، والأرق، والصداع، والعصبية". وفي إجابة عن تساؤل متى يصبح مقدار الكافيين اليومي كثيراً؟، قال التجمع: "قهوتك لا تزيد على 4 أكواب؛ 400 ملجم من الكافيين باليوم، ولا أكثر من كوب إلى كوبين للحوامل والمرضعات".

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