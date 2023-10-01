"الغذاء والدواء": جهاز "الماموجرام" يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي

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محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن جهاز "الماموجرام" يساعد في الكشف المبكر عن سرطان الثدي؛ ليساعد في البدء بالعلاج في المراحل الأولى.

وأضافت الهيئة عبر حسابها على منصة إكس -تويتر سابقًا- أن 37% من حالات الإصابة تصل إلى الطبيب في مراحل متقدمة يصعب شفاءؤها، ناصحةً المرأة بزيارة الطبيب عند ملاحظة وجود كُتَل أو تغيّر غير طبيعي في الجلد حول الثدي.

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