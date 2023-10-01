"الفضلي" يرأس الاجتماع الثالث لمجلس إدارة "وقاء" ويقرّ مشروع ميزانية 2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 11:16 صباحاً

رأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، الاجتماع الثالث للمجلس بمقر الوزارة في الرياض. وأقرّ الفضلي خلال الاجتماع، مشروع ميزانية المركز للعام المالي 2024م، وحوكمة وتنظيم مركز المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. وقام المجلس بمتابعة قرارات العام 2022 -2023م، واستعرض مخرجات الاجتماعات مع المجلس البيطري للألبان والمجلس البيطري للدواجن، وحصر الآفات النباتية بالمملكة، وبرنامج الإدارة المتكاملة للآفات النباتية. بالإضافة إلى إعلان انتهاء الدورة الأولى وبدء أعمال الدورة الثانية لمجلس الإدارة تستمر لمدة ٣ سنوات. وجرى خلال الاجتماع، إحاطة المجلس بمخرجات وتوصيات ورشة العمل الإقليمية للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لعام 2023م، وانطلاق أعمال الاجتماع الـ 17 للجنة الشرق الأوسط الإقليمية المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، والذي يتزامن مع موعد انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الإدارة. يُشار إلى أن اجتماعات مجلس الإدارة تناقش مذكرات التفاهم لدعم وتمكين الأعمال مع الجهات ذات العلاقة، وتعزيز دور الأعمال المنوطة بالمركز.

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