انت الان تتابع كأول تطبيق.. "فلاورد" يوفّر خدمة توصيل الوثائق ومستلزمات تخرج مميّزة لطلاب جامعة الملك سعود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

قامت فلاورد، الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة الملك سعود للتعاون في مختلف النشاطات مع الجامعة.

وقام بتوقيع المذكرة كل من السيد محمد العريفي، الرئيس التنفيذي للنمو في فلاورد، والأستاذ الدكتور علي بن كناخر الدلبحي، سعادة عميد عمادة شؤون الطلاب، في مقر الجامعة صباح يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، 2023.

وبموجب هذا التعاون، ستقوم فلاورد بتوفير خدمة توصيل وثائق التخرج ومشالح وعباءات مزينةً بالورود إلى الطلبة الراغبين باستلامها.

والجدير بالذكر أن فلاورد وجامعة الملك سعود هما أول جهتين في العالم تقومان بتوفير هذه الخدمة، وهذا يعد دليلاً على حس الابتكار الموجود لديهما.

وتعمل هذه الاتفاقية المبتكرة على دعم طلاب وطالبات الجامعة والعمل على مشاريع التطوير في هدف خدمة الوطن وتحقيق رؤية المملكة 2030 في مجال التعليم، حيث ستقوم فلاورد بتقديم عدد يتراوح من 5-20 وظيفة لطلاب وطالبات الجامعة حسب الاحتياج والتخصصات سنوياً.

بالإضافة إلى التعاون في مشاريع البحث والتطوير المتعلقة بمجال عمل الشركة مع الجهات ذات العلاقة بالجامعة، وبدعم نشاطات تخص شؤون الطلاب مثل دعم مشاريع تخرجهم، وتفعيل الاحتفالات الموسمية، والمناسبات الوطنية.

وستقوم فلاورد أيضاً برعاية الحفلين الرئيسين لتخرّج الطلاب والطالبات من خلال تقديم مختلف الفعاليات أثناء الحفل مثل توفير ركن في منطقة حضور الأهالي وتزيين القاعات وتوزيع الهدايا، وسيتمتع منسوبو الجامعة أيضاً بميزة استرداد نقدي بقيمة 20% من متجر فلاورد.