المملكة تدين الهجوم الإرهابي على مديرية تابعة للداخلية التركية

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة، والتي أدت إلى إصابة عددٍ من عناصر الأمن التركي.

وأكدت الوزارة، رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف، مجددةً دعم المملكة لكل الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره وتجفيف منابع تمويله، ومعربةً عن خالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل والأمن والسلامة لتركيا وشعبها الشقيق.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية الشديدين لمحاولة الاعتداء الإرهابي على مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بجمهورية تركيا الشقيقة pic.twitter.com/JsG32wtDtp — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) October 1, 2023

تفاصيل الهجوم

وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، قد أعلن إصابة أثنين من عناصر قوات الأمن التركية بجروح طفيفة نتيجة إطلاق النار الذي وقع صباح اليوم الأحد، أمام مبنى وزارة الداخلية التركية، حيث سُمع دوي انفجار وإطلاق رصاص بمنطقة قزلاي وسط العاصمة أنقرة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

ونقلت وكالة أنباء "الاناضول" التركية عن يرلي القول، إن ارهابيين اثنين نفذا هجوما بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل مديرية الامن العام وقام أحدهما بتفجير نفسه. وفور سماع دوي الانفجار وإطلاق النار، سارعت قوات الأمن بالتوجه إلى المنطقة واتخذت تدابير أمنية واسعة.