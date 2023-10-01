شكرا لقرائتكم خبر عن 1100 شهادة خلو من "الأمراض المعدية" للعاملين بمنشآت الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت أمانة الطائف أكثر من 1100 شهادة صحية جديدة للعاملين في منشآت تداول الأغذية والصحة العامة، وذلك خلال الشهرين الماضيين للعاملين في المطاعم والمطابخ والبوفيهات ومحال بيع المواد الغذائية وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس وخلافه من الأنشطة التي لها علاقة مباشرة بصحة المستهلك، حيث يتم التأكد من أهليتهم وخلوهم من أي أمراض معدية عبر الفحوصات المخبرية في المراكز الطبية المعتمدة، بهدف ضبط المستوى الفني والصحي للعاملين، ومنع عوامل التسمم الغذائي، ونشر الوعي الصحي في المرافق التجارية والصحية.

وبينت الأمانة أن فحص العمالة يأتي في إطار حرصها على سلامة المواطنين والمقيمين والزوار والسياح سعياً لتوفير بيئة صحية وآمنة في المنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة، مع تسهيل إجراءات الحصول على الشهادة الصحية للعاملين عبر منصة "بلدي"، حيث تقوم الأمانة بالتحقق من رخصة المحل ومهنة العامل وإحضاره ما يثبت إجراءه الفحص الطبي، واجتياز التثقيف الصحي وفق قوائم المهن المشمولة ببرنامج التثقيف الصحي، وبالتالي يستخرج الشهادة الصحية.

وساهم مركز اختبار وتقييم التثقيف الصحي للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة بالطائف في تنمية الرقابة الذاتية في المنشآت الغذائية، ورفع وتقييم مستوى الوعي للعاملين في المنشآت التي لها علاقة بالصحة العامة.

وقدم مركز التدريب لتقديم برنامج التثقيف الصحي الخدمات التدريبية التي تعنى بإنهاء الإجراءات المحدثة لإصدار الشهادات الصحية الموحدة للعاملين "رخصة ممارسة العمل" في المنشآت التجارية والغذائية المستهدفة في البرنامج المعتمد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حيث يتم تدريب وتثقيف العاملين على اتباع أفضل الأساليب والممارسات العالمية في تعزيز الصحة العامة والارتقاء بسلامة الغذاء، للحد من حوادث التسمم الغذائي.