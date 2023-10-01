السعودية | نائب وزير الخارجية يستقبل نائب وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، اليوم، في مقر الوزارة بالرياض، نائب وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا باهلا نوغراها منصوري.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الآسيوية السفير محمد المطرفي، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة عبد العزيز أحمد.