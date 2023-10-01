توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية، على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، وتمتد إلى المدينة المنورة.

وتشير آخر الخرائط الجوية عبر نماذج محاكاة حاسوبية إلى توقعات باندفاع كتلة هوائية أقل حرارة تدريجيا لشمال المملكة، تمتد لأجزاء من الوسطى خلال الأيام المقبلة، وتتسبب في انخفاض درجات الحرارة، وتحسن الأجواء نسبيا في عدة مناطق.

المرتفعات الجنوبية

يتوقع أن تميل درجات الحرارة للانخفاض على الحدود الشمالية والجوف، ويمتد الانخفاض إلى مناطق حائل والقصيم وحفر الباطن، وصولا لشمال منطقة الرياض، لتصبح الأجواء أقل حرارة قليلا بالمقارنة عما كان عليه الحال في الأيام الماضية، وأكثر اعتدالا في ساعات الليل.

كما يتوقع أن تبقى الفرصة مهيأة لظهور بعض الغيوم على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة، مع احتمالية هطول الأمطار الرعدية في مناطق متفرقة على المرتفعات، خاصة في شمال وشرق مكة المكرمة.

غبار وأتربة

أوضح خبيرالطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني أنه حسب مراصد الطقس، فإن المؤشرات والمعطيات مبشرة لعدة حالات جوية في موسم الوسم لهذا العام الهجري، مضيفا أن هناك توقعات بهطول تراكمي للأمطار خلال الموسم من عدة نماذج للطقس. ونبه من أحوال جوية غير مستقرة شمال المملكة بدءا من مساء الاثنين.

بينما قال موقع «طقس السعودية» إن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار محلية الطابع والشدة في أجزاء من جازان وعسير والباحة والطائف، وقد تشمل بشكل متفرق أجزاء من جنوب منطقة المدينة المنورة وأجزاء من منطقة مكة المكرمة، بينما ستهب رياح شمالية غربية نشطة على بعض سواحل البحر الأحمر، خاصة الشمالية، ورياح جنوبية شرقية قد تعمل على إثارة بعض من الغبار والأتربة على الأجزاء الداخلية من جنوب غرب المملكة.

وسترتفع درجات الحرارة على أجزاء من المملكة بدءا من الثلاثاء الأربعاء المقبلين، يتبعها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة من بداية الأسبوع المقبل.