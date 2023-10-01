شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الملك فيصل تحصد 3 جوائز للابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت جامعة الملك فيصل ممثلة في عمادة التعلم الالكتروني والتعليم عن بعد على ثلاث جوائز ضمن جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني التي أطلقها المركز الوطني للتعليم الإلكتروني للعام 2023م كأول جهة تحقق الجائزة في مساراتها الثلاثة وهي: التميز، والابتكار، ومسار الأثر.

وأكد رئيس الجامعة، الدكتور محمد العوهلي، أن هذه المنجزات التقنية المتوالية للجامعة جاءت في ضوء تطلعات القيادة الرشيدة -أيّدها الله- لمستقبل التعليم في المملكة، والتزامها المستمر والمتواصل في تحقيق التميز والابتكار في مجال التعلم، وفي تطوير وتحسين تجربة التعليم عن بعد لطلبتها.

وثمن العوهلي جهود فريق العمل في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، والجهات المساندة لها لتحقيق واستدامة هذا التميز التقني في مجال التعلم والتعليم.

معايير التميز

من جانبه أوضح عميد عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، الدكتور فواز الصاعدي، أن جامعة الملك فيصل وبفضل من الله تعالى، ثم بدعم وتوجيه إدارة الجامعة حققت (3) جوائز، الأولى في مسار التميز، وتمنح للجهات التعليمية والتدريبية الأعلى امتثالاً لمعايير التميز في التعليم والتدريب. (فرع برامج التعليم العالي)، والثانية في مسار الابتكار، وتمنح للجهات المبتكرة للتقنيات والممارسات المتعلقة بالتعليم والتدريب الإلكتروني، والثالثة في مسار الأثر، وتمنح لأعلى الجهات فاعلية وكفاءة في خلق الأثر من خلال المساهمة في تنمية القدرات البشرية وتفعيل مبادرات التعليم والتدريب الإلكتروني. (فرع إثراء الموارد التعليمية عبر OERx).

وأضاف أنه قد ساهم في تحقيق هذه الجوائز الخبرات التراكمية لدى جامعة الملك فيصل في مجال التعليم عن بعد، والذي يمتد لأكثر من 15 عاماً حققت خلالها الجامعة العديد من الإنجازات والنجاحات إضافة إلى توفر بنية تحتية تقنية ذات مواصفات عالية وحديثة.

جهود وطنية

يذكر أن جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني تعد إحدى مبادرات المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تهدف للاحتفاء بالجهود الوطنية والممارسات والتقنيات المبتكرة التي تستهدف تنمية رأس المال البشري، ورفع موثوقية التعليم والتدريب الإلكتروني على المستوى الوطني، وذلك من خلال تحفيز مقدمي وممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني على ابتكار الحلول وتحقيق أفضل الممارسات فيه.