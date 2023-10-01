شكرا لقرائتكم خبر عن لقياس مستوى الأداء.. تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي من خلال المنصة الرقمية "تميز"، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي.

وأوضحت الهيئة أن هناك أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية بدأت التقويم الذاتي.

ويشارك في البرنامج أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة.

منصة تميز الرقمية

وأطلقت الهيئة منصة "تميز" الرقمية للتقويم والاعتماد المدرسي وأتاحتها لجميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وهي نظام تقني متكامل لإدارة إجراءات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي والاعتماد.

وتتضمن أدوات تقويم رقمية وأدلة إرشادية لتطبيقها، مما يدعم عمليات تحليل البيانات وإصدار التقارير إلكترونيًا، وتقدم هذه المنصة مجموعة من الخدمات للمدارس منها تنفيذ كافة عمليات وإجراءات التقويم الذاتي من خلال هذه المنصة والاطلاع على الأدلة "دليل التقويم الذاتي، ودليل المستخدم، ودليل الخدمات الإلكترونية للتقويم والاعتماد المدرسي" وتطبيق الأدوات من خلالها، باللغتين العربية والانجليزية.