السعودية | المركز الوطني للعمليات الأمنية يتلقى 2,477,548 اتصالًا عبر رقم الطوارئ الموحد 911 خلال سبتمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية عبر رقم الطوارئ الموحد (911) في مناطق الرياض، مكة المكرمة، المنطقة الشرقية (2,477,548) اتصالًا خلال شهر سبتمبر من عام 2023، وذلك ضمن مهام مراكز العمليات الأمنية الموحدة (911) في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية حسب الاختصاص باستخدام أنظمة آلية ومتطورة يعمل عليها كادر متخصص بعدة لغات وبدقة واحترافية عالية على مدار الساعة.

وبلغ عدد المكالمات المستقبلة في منطقة مكة المكرمة (867,441)، وفي منطقة الرياض وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (1,098,016 )، وفي المنطقة الشرقية وصل عدد المكالمات المستقبلة إلى (512,091)، بإجمالي (2,477,548) مكالمة في الخليج 365.