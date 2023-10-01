شكرا لقرائتكم القهوة السعودية .. طرق مختلفة للتحضير في كل منطقة والهوية واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتميز القهوة السعودية بطعمها المختلف، والذي مهما اختلف طريقة تحضيره تظل هويتها ثابتة راسخة تشير إلى الإرث السعودي العظيم.

طريقة تحضير القهوة في الوسطى

وتختلف عملية تحضير القهوة السعودية من منطقة إلى أخرى، المنطقة الوسطى مثلًا تعتمد على الحمصة المتوسطة مع القهوة، بالإضافة إلى استخدام الهيل والقرنفل والزعفران.

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يتم تحضير القهوة في الوسطى يوضع الماء على النار حتى الغليان ومن ثم يضاف البن المطحون وبقية البهارات ما عدا الهيل، فيتم طبخها على نار متوسطة لمدة 17 دقيقة، ثم يضاف الهيل ويطبخ مع القهوة لمدة ما بين دقيقتين وثلاث دقائق، وترفع عن النار وتترك جانبًا لمدة دقيقتين فتكون جاهزة للشرب.

المنطقة الشمالية والقهوة

أما قهوة المنطقة الشمالية فتكون على الحمصة الغامقة للبن، ولا يضاف إليها سوى الهيل، إذ يوضع الماء على النار حتى الغليان ومن ثم يضاف البن المطحون ويترك المزيج على نار متوسطة لمدة تتراوح بين 20 و30 دقيقة، وبعدها يضاف الهيل مع القهوة وتترك على النار لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق، وترفع القهوة عن النار وتترك جانبًا لمدة دقيقتين قبل احتسائها.

القهوة في الشرقية والغربية

وتتشابه القهوة في الشرقية مع مثيلتها في المنطقة الوسطى من حيث حمصة البن المتوسطة واستخدام الهيل والزعفران بدون القرنفل، ولكن في المنطقة الغربية يتم الاعتماد على حمصة البن المتوسطة مع الهيل والزعفران والمستكة، حيث يوضع الماء على النار حتى الغليان ويضاف البن المطحون وباقي البهارات باستثناء الهيل، وتترك على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم يضاف الهيل ليطبخ مع القهوة قرابة 5 دقائق، ويتم رفعها عن النار وتركها لمدة دقيقتين قبل تقديمها.

القهوة السعودية في الجنوبية

وفي الجنوبية، على عكس قهوة المنطقة الشمالية، تأتي القهوة معتمدة على حمصة البن الفاتحة، مع استخدام الزنجبيل والزعفران والقرفة المطحونة والشمر والقرنفل، فيضاف البن على الماء المغلي، وباقي البهارات ما عدا الهيل، حيث تطبخ على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة، ومن ثم يضاف الهيل ليطبخ مع المزيج لمدة 5 دقائق، وترفع عن النار لتترك دقيقتين فتكون بعد ذلك جاهزة للشرب.

وتحتفي دول العالم، ومن ضمنها السعودية، باليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من شهر أكتوبر كل عام، بهدف تشجيع وزيادة الوعي ودعم المهتمين والمزارعين، خاصة فيما يتعلق بالجودة والشغف المصاحب لهذا المشروب، حيث كان أول تاريخ رسمي لهذا اليوم وافقت عليه المنظمة الدولية للقهوة “ICO” هو: 1 أكتوبر 2015م؛ وتعد القهوة أكثر مشروب استهلاكًا حول العالم.

الاحتفاء بـ اليوم العالمي للقهوة

وتُعد المملكة من أكثر دول العالم استهلاكًا للبن؛ مما يعزز العمل بشكل كبير على إكثار زراعة البن، وهو ما تعمل عليه وزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الناتج المحلي مستقبلًا ورفع العائد الاقتصادي؛ للإسهام في رفع الناتج المحلي غير النفطي وفق خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.

البن المخصص للقهوة السعودية

وهناك طقوس مختلفة في اختيار البن المخصص للقهوة السعودية، وتختلف درجات تحميصه من منطقة لأخرى، فهناك البن الهرري والقطمي والبرية وأشهرهم هو البن الأشقر، في حين يبدأ تحضير القهوة بإضافة البن إلى الماء وغليه على نار هادئة لمدة عشر دقائق، ويضاف حينها البهارات بحسب الذوق كالقرفة والزنجبيل والزعفران. وبعد ذلك تُسكب القهوة في الدلة ويضاف إليها المقدار المناسب من الهيل، ولا تقدم القهوة مباشرة بل تترك حتى تمتزج المكونات.