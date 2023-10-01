شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي، اليوم الأحد، وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع: تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.