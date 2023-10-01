السعودية | الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود

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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: وفاة الأميرة عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
” بيان من الديوان الملكي ”
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة / عبطا بنت سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الاثنين الموافق 17 / 3 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.