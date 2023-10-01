تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء

ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز "تميز" بتنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء، بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي من خلال منصة "تميز".

ولأول مرة في تاريخ التعليم، ينفذ هذا البرنامج، ويشارك فيه أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة.