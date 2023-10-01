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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - متضمنة إنشاء منصة تفاعلية لمحاربي سرطان الثدي، أعلنت مجموعة روشن - أحد المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة -، عن تعاونها مع جمعية زهرة كشريك رئيس للحملة الوطنية للتوعية بسرطان الثدي، وذلك للعام الثاني على التوالي.

جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية الشراكة في مركز مبيعات سدرة التابع لشركة روشن، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة لسرطان الثدي الأميرة هيفاء بن فيصل، والرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل بمجموعة روشن غادة الرميان، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في المجموعة نسرين الدوسري، والرئيس التنفيذي للجمعية هنادي العوذة.

وسترعى روشن الحفل الختامي للحملة، الذي ستقوم فيه جمعية «زهرة» بتكريم الشركاء الذين أسهموا في مبادرات ومشاريع الجمعية خلال السنوات القليلة الماضية.

وتدعم هذا العام مسيرتين توعويتين تحت شعار «اتخاذ خطوات واسعة ضد سرطان الثدي» في الرياض وجدة وقد جمعت هاتان المسيرتان أعدادا كبيرة من المشاركين لتصبح أكبر مسيرة توعوية للتوعية بسرطان الثدي وأكثرها تأثيرا في المملكة -الأمر الذي يوفر منصة تفاعلية تشمل محاربي سرطان الثدي وأفراد المجتمع ومختصين الصحة ومتطوعين على حد سواء.

كما ستقوم روشن بتفعيل أجنحة التوعية والتثقيف بسرطان الثدي في مكاتبها ومراكز البيع في الرياض وجدة، وعدد من المواقع الأخرى التابعة لها للمساهمة في مستهدفات الحملة في التوعية بأهمية الكشف المكبر.

مزايا الرعاية: