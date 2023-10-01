شكرا لقرائتكم خبر طقوس وأجواء خاصة لتقديم القهوة السعودية بعبق الهيل والبخور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ما إن تفوح رائحة الهيل وتعم هي والبخور المكان حتى تدرك أنك حللت ضيفا في بيت سعودي أصيل، إذ تسبق الرائحة الزكية ترحيب المضيف في دلالة على استعداده المسبق للضيافة.

وما إن تبدأ جلسة السمر حتى يصلك فنجان «الكيف» والتمر السكري ليأخذك المذاق الفريد في رحلة عبر الزمن تعيدك إلى حياة الأجداد. لا شك أن هذا الارتباط الوثيق بين فنجان القهوة والثقافة المحلية هو ما دفع بوزارة الثقافة إلى إعلان عام 2022 عاما للقهوة السعودية.

وتتميز المملكة بالقهوة زراعة وتحضيرا وتقديما، بلون ومذاق مختلفين في مختلف مناطقها، وتقدم للضيوف بطرق وأساليب عدة، مما يمنح القهوة السعودية خصوصيتها وعمقها الثقافي الفريد؛ إذ تكاد لا تخلو أي مناسبة منها لارتباطها بالعادات والتقاليد، حيث تعد رمزا من رموز الجود والكرم؛ يعقد معها الرجال المجالس الخاصة التي تتصدرها القهوة، وتسمى بـ «الشبّة» أو «القهوة» أو «الديوانية»، ويرافقها دائما التمر الذي ظل ملازما لها من الماضي وحتى الوقت الحاضر.

وتحتفي دول العالم ومن ضمنها المملكة باليوم العالمي للقهوة، الذي يصادف الأول من أكتوبر كل عام، بهدف تشجيع وزيادة الوعي ودعم المهتمين والمزارعين.

عن القهوة السعودية: