توفير منصة للتمريض النفسي واستغلال التكنولوجيا في العلاج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوصى مؤتمر الابتكار في التمريض النفسي والقيادة التمريضية، الذي اختتم أعماله في جدة أمس الأول ، بتوفير منصة لقادة التمريض النفسي لمناقشة استراتيجيات التأثير وقيادة التأثير الإيجابي لتشكيل مستقبل رعاية الصحة العقلية والنفسية.

ودعا إلى التركيز على استكشاف الابتكارات والاختراعات المتطورة والممارسات القائمة على الأدلة التي تعمل على تحول التمريض النفسي بما يتماشى مع رؤية 2030 واستغلال التقدم التكنولوجي في تحسين نتائج الخطة العلاجية.

وشارك في المؤتمر الذي أقيم، بالتعاون مع مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة، 26 متحدثا من الأكاديميين والخبراء والمختصين في مجال التمريض النفسي والقيادة التمريضية.

وناقش المستجدات في مجال التمريض النفسي والإدمان، والتوعية بالتعليم والتدريب التمريضي الصحيح لقادة التدريب التمريضي والمتدربين من خلال تقديم أوراق علمية ومحاضرات وورش العمل.

وأكد المشرف العام على مجمع إرادة والصحة النفسية أهمية إقامة هذه الأنشطة التعليمية، معربا عن تقديره لجميع اللجان المنظمة والمشاركة.

من جانبه بين مدير إدارة التمريض أن هذه الندوات العلمية لها أهمية كبيرة في خدمة مهنة التمريض ومنسوبيها، منوها على مفهوم الرعاية التخصصية والممارسة العلمية.

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