قصص «المانجا العربية» تستهوي الأطفال والشباب بـ«كتاب الرياض»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تعيد ذكريات الطفولة لدى جيل الثمانينات والتسعينات، يشارك «فن المانجا» بقصصه المتنوعة ومجلاته في أركان متعددة من معرض الرياض الدولي للكتاب 2023، ويشهد الإقبال الجماهيري عليه مدى التأثير الذي أحدثه في فترة وجيزة، حيث يعتمد هذا الفن الياباني على الرسومات الكاريكاتورية، والكتب والروايات المصورة.

وأكد ممثل جناح مانجا العربية «عبدالله الفيصل»، أن فن «المانجا العربية»، تنتجه المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، والمتخصصة في عالم القصص المصورة أو ما يسمى بـ «فن المانجا»، ولها مساران في إنتاجاتها.

وأوضح أن «مانجا العربية» تستهدف الشباب من فوق 15 سنة من خلال مجلتها مانجا العربية للشباب، إضافة إلى مجلة مانجا العربية للصغار التي تستهدف الأطفال فوق 10 سنوات، مشيرا إلى أن مشاركتهم تأتي من خلال جناحين أحدهما مانجا العربية والثاني للصغار، ويتضمن جناحاها مجموعة متنوعة من الأعداد الخاصة بمانجا العربية مجانا، إضافة إلى إمكانية كتابة أسماء الزوار باللغة اليابانية، كما تطلق للمرة الأولى مبيعات مجلدات القصص التي تنتجها في هذا المعرض، ويتضمن جناح الصغار زاوية للتصوير مع شخصيات من «مانجا» جرى إنتاجها من قبلنا، إضافة إلى منطقة للتلوين في منتصف الجناح.

مساران لإنتاج «فن المانجا»: