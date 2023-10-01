تقويم خارجي لقياس مستوى الأداء بمدارس المملكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى في تاريخ التعليم، تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز «تميز» تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية «تميز»، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي.

وينطلق البرنامج بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الأولى في تاريخ التعليم، تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بمركز «تميز» تنفيذ برنامج التقويم الخارجي على مدارس المملكة لقياس مستوى الأداء من خلال المنصة الرقمية «تميز»، ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي بعد انتهاء أكثر من 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية من التقويم الذاتي.وينطلق البرنامج بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم مدرسي من الهيئة، وبدعم أكثر من 500 مشرف تربوي من وزارة التعليم وإدارات ومكاتب التعليم، وتخطيط وإشراف أكثر من 200 من مسؤولي الهيئة. 22 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية بدأت التقويم الذاتي ضمن البرنامج الوطني للتقويم المدرسي:

المستهدفات للعام الحالي: قيام جميع المدارس بالتقويم الذاتي من خلال مشاركة 100 ألف مدير ومعلم.

استبيان 4 ملايين طالب.

استبيان مليوني ولي أمر.

استبيان 500 ألف معلم.

التقويم الخارجي لأكثر من 10 آلاف مدرسة من قبل فرق التقويم الخارجي بالهيئة. مهمات فريق التقويم الخارجي: مقابلات لأكثر من 100 ألف معلم.

مقابلات لأكثر من 500 ألف طالب.

250 ألف زيارة صفية.

قياس نواتج التعلم يعتمد على: معايير التقويم في الاختبارات الوطنية «نافس»

الرياضات - العلوم - القراءة عمليات التقويم عبر منصة تميز الرقمية المتابعة بشكل لحظي مستمر.

تقارير مفصلة عن مستوى كل إدارة ومكتب تعليم ومدرسة. مهمات فريق التقويم الخارجي:قياس نواتج التعلم يعتمد على:عمليات التقويم عبر منصة تميز الرقمية

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