12مبادرة سعودية لدعم جودة حياة كبار السن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما خصصت المملكة 12 مبادرة لدعم جودة حياتهم، أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد الراجحي، أهمية استمرار الجهود الحكومية والمجتمعية لرعاية كبار السن، وتعزيز جودة حياتهم، وتقدير عطائهم؛ كونهم الأساس الذي يعتمد عليه المجتمع لنقل المعارف والخبرات بين الأجيال.

وأوضح بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن الذي يصادف اليوم الأول من أكتوبر؛ تحت شعار «الوفاء بوعود الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخاصة بكبار السن عبر الأجيال»، أن نظام حقوق كبير السن ورعايته في المملكة منح لهم الأولوية في تقديم الخدمات المختلفة، ورعايتهم من قِبل الأسرة، بالإضافة إلى أحقيتهم في استلام الإعانة المادية في حال عجز أسرهم عن نفقتهم.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للأسرة تتضمن 12 مبادرة مخصصة لكبار السن، تهدف إلى تعزيز سلامة كبار السن وأمنهم، وتوفير بيئة عائلية داعمة لهم، وتعزيز احترامهم، إلى جانب توفير المرافق الملائمة لهم، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانتهم داخل الأسرة وخارجها، وزيادة مساهمتهم داخل المجتمع، وضمان وصولهم لخدمات اجتماعية عالية الجودة.

التعامل الأمثل مع كبار السن:

الحرص على المصافحة عند الالتقاء بهم.

استخدام الألفاظ المحببة إليهم.

تجنب استخدام المصاعد الخاصة بهم.

مساعدتهم في الوصول إلى وجهاتهم.

مراعاتهم في المرافق الرياضية وعدم مضايقتهم.

أهداف نظام حقوق كبير السن: