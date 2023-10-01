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فتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت وزارة التعليم، قبل قليل، استقبال طلبات ترقيات المعلمين والمعلمات.

ويتيح نظام فارس للمعلمين التسجيل في الترقية، من خلال مجموعة من الخطوات عبر الموقع الإلكتروني تتمثل في الآتي:

التسجيل في ترقية المعلمين

- فتح الموقع الإلكتروني لنظام فارس.

- الضغط على خانة "تسجيل الدخول"، وملء البيانات المطلوبة.
- النقر على خانة "الخدمة الذاتية" بعد تسجيل الدخول.
- الضغط على "ترقية الخدمات الذاتية".
- إدخال بيانات الترخيص المهني الخاصة بالمعلم.
- تنزيل نسخة من الرخصة المهنية.
- وأخيرًا الضغط على "تقديم الطلب".

يقدم نظام فارس الخدمات للمعلمين والإداريين وهيئات التدريس بخطوات بسيطة إلكترونيًا، دون الحاجة إلى الانتقال إلى مقر الإدارة.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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