السعودية | بيع أول صقر بـ 135 ألف ريال في باكورة ليالي مزاد نادي الصقور السعودي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

انطلقت، مساء اليوم، ليالي مزاد نادي الصقور السعودي الرابع، الذي ينظمه النادي بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض) على مدى 45 يوماً، وسط حضور وإقبال كبير من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة.

ويأتي المزاد في إطار حرص القيادة على تعزيز موروث الصيد بالصقور، وخدمة الطواريح والصقارين في المملكة والمنطقة، تأكيداً لريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور؛ حيث يهدف المزاد إلى دعم الاستثمار في مجال الصقور، وتطوير مزادات الصقور وتنظيم آلية البيع والشراء.

وشهدت منصة المزاد في الليلة الأولى عرض صقر “شاهين فرخ” طرح جنوب الليث للطاروح علي الهيثمي، ويعد أول صقر تم طرحه في الموسم الحالي، وبدأت المزايدة عليه بمبلغ مائة ألف ريال قبل أن يتم بيعه بـ 135 ألف ريال.

ويتوقع أن يشهد المزاد في نسخته الرابعة كما هي العادة في النسخ الثلاث الماضية بيع صقورٍ نادرة ومميزة، مرت فوق سماء المملكة أثناء رحلتها في موسم هجرتها السنوية.

ويوفر المزاد مجموعة من المزايا للطواريح المشاركين؛ حيث تستقبل فرق النادي الطواريح في الخليج 365 (الشرقية، والشمالية، والغربية الشمالية، والغربية الجنوبية) مالك الصقر الذي تم طرحه (صيدة أو شبكة) في كل منطقة، وتفحص فرق النادي الطير وتوثق الطرح، قبل أن يتكفل نادي الصقور السعودي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، حيث يجري المزاد على الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي من خلال منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأية رسوم.