ردًا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف معقل العمال الكردستاني في شمال العراق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 01 أكتوبر 2023, 8:31 مساءً

قالت شبكة رووداو الكردية اليوم الأحد إن طائرات تركية قصفت عدة قرى في مرتفعات جبل قنديل بشمال العراق معقل حزب العمال الكردستاني. وتفصيلاً، ذكرت وزارة الداخلية التركية، في وقت سابق، أن أحد منفذي الهجوم "الإرهابي" على المديرية العامة للأمن العام في أنقرة ينتمي لحزب العمال الكردستاني. ونقلت وكالة أنباء هاوار عن مركز الدفاع الشعبي، وهو الذراع العسكرية لحزب العمال الكردستاني، قوله إن "كتيبة الخالدين" نفذت العملية في أنقرة. وأضافت الوكالة نقلاً عن القيادة المركزية لمركز الدفاع الشعبي أن العملية جاءت بهدف التحذير من "المجازر والقمع وتجاهل القوانين الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والممارسات اللا إنسانية وسياسات العزلة المتبعة في جميع السجون في تركيا وكردستان". وتبنى حزب العمال الكردستاني، الهجوم الانتحاري الذي وقع أمام مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، الأحد، وفقًا للعربية نت. وقال الحزب لوكالة "إيه إن إف" القريبة من الحركة الكردية، إن "عملاً فدائيًا نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين". وشن مجهولان، الأحد، هجومًا بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك في محيط مقر البرلمان، قبل حضور الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي قال أمام النواب في جلسة افتتاحية، إن "التنظيمات الإرهابية لن تستطيع منعنا من السير باتجاه أهدافنا".

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