إزالة 60 موقعا من المخيمات العشوائية على طريق رماح - الرياض

أزالت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، 60 موقعًا من المخيمات العشوائية الواقعة بين طريق (رماح - الرياض) شرقاً وطريق البويب غرباً.

وأفادت الهيئة أن أعمال الإزالة أتت لمعالجة الآثار السلبية الضارة على البيئة والمشوّهة بصريًا، لتأتي بعد ذلك مرحلة إعادة تأهيل التربة ومساواة الحواجز الترابية وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي.

وشددت الهيئة على منع إقامة المخميات والإنشاءات داخل نطاق محميتي الإمام عبدالعزيز بن محمد والملك خالد الملكيتين، مبينةً أن فرق الرقابة البيئية تتابع بشكل مستمر جميع النشاطات داخل حدود المحميات التابعة للهيئة وسيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام البيئة ولوائحه التنفيذية بحق المخالفين، داعيةً إلى ضرورة الالتزام بكافة الأنظمة البيئية والتعامل الأمثل مع جميع مكوناتها لضمان استدامتها والاستفادة من مواردها.