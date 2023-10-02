شكرا لقرائتكم خبر عن 410 شركات من 40 دولة في المعرض الزراعي السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يرعى وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، انطلاق أعمال المعرض الزراعي السعودي 2023، والمؤتمر التجاري الدولي في دورته 40 خلال الفترة من 23 إلى 26 أكتوبر الحاليّ في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويتزامن مع الحدث إقامة 3 معارض متخصصة تشمل المعرض السعودي لتغليف الأغذية، والمعرض السعودي للأغذية الزراعية والمعرض السعودي للاستزراع المائي، بمشاركة أكثر من 410 شركات من 40 دولة حول العالم و8 أجنحة وطنية.

هيئات وشركات محلية ودولية

ويحضر المعرض عدد من الخبراء والمختصين في المجال الزراعي لمناقشة موضوعات الأمن الغذائي، والاستدامة، والاستثمار الزراعي، وذلك بمشاركة هيئات وشركات محلية ودولية، أبرزها: نيوم، وسابك، وسالك، ومعادن.

بالإضافة إلى عدد من الشركات الوطنية والأجنبية، التي تعرض أحدث المنتجات والتقنيات وحلول الاستدامة الزراعية. ومن المتوقع أن يستقطب المعرض أكثر من 25 ألف زائر من ذوي الاختصاص والمهتمين في القطاع الزراعي من المملكة وخارجها.

وسيقدم أحدث التقنيات الزراعية والصناعات الغذائية العالمية، في مجالات الأغذية الزراعية والعضوية والدواجن والماشية والألبان والمطاحن والأعلاف، والاستزراع المائي، وتجهيز الأغذية والتغليف، وصحة الحيوان والخدمات البيطرية.

منصة مثالية

ويُعد المعرض الزراعي السعودي منصة مثالية تجمع تحت سقف واحد رواد قطاع الزراعة وصناع القرار في المجال الزراعي من المملكة، ومختلف دول العالم، كما يُعد الأعرق والأكبر من نوعه في المنطقة.

وهو معرض معتمد من الاتحاد الدولي للمعارض UFI، وتنظمه شركة معارض الرياض المحدودة، كما يعد الحدث الزراعي الأبرز في الشرق الأوسط، في مجالات الزراعة والصناعات الزراعية والأمن الغذائي.

وتهدف استراتيجية وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، من خلال الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتضافر الجهود المحلية والدولية، وصولًا إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة.