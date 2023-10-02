شكرا لقرائتكم خبر عن قلق في الأهلي وقرار جديد من يايسله بسبب نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حالة من القلق تضرب أروقة النادي الأهلي في الساعات الأخيرة بسبب الصيام التهديفي الذي يعيشه البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي السعودي قبل اللقاء المرتقب مع الاتحاد في ديربي جدة في تاسع جولات دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024.

واستقر ماتياس يايسله المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على عقد اجتماعا مع روبرتو فيرمينو كابتن الراقي في الساعات المقبلة للتعرف على أزمة صيامه التهديفي عن قرب وتحفيزه قبل ديربي جدة الصعب أمام الاتحاد الذي يمثل تحديا كبيرا بالنسبة إلى الأهلي.

ويأمل ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إنهاء أزمة صيام روبرتو فيرمينو الذي يلاحق حاليا جماهير الأهلي في كل مكان بسبب الرهان على النجم البرازيلي في قيادة الفريق للمنافسة على دوري روشن السعودي.

وسجل روبرتو فيرمينو مع الأهلي 3 أهداف في بطولة دوري روشن السعودي حتي الآن بعدما صام طويلا عن التسجيل عزف مهاجم ليفربول الإنجليزي السابق عن الأهداف اعتبارا من مواجهة الأخدود، وثم أمام الطائي والفتح والتعاون والنصر، وأخيرًا الاتفاق.