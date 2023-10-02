شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ريال مدريد ينتقد الدوري السعودي: سيدمر الكرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تواصل الصحف العالمية تناقل أخبار انتقالات اللاعبين في دوري روشن السعودي لكرة القدم، على الرغم من نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

ونجحت أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، في إيرام عدد من الصفقات الهامة، مثل التعاقد مع "كريم بنزيما، نجولو كانتي، روبرتو فيرمينيو، رياض محرز".

ويستهدف الدوري السعودي للمحترفين التعاقد مع لاعبين مثل روبرت ليفاندوفسكي ولوكا مودريتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024.



وقال روبرت يارني، لاعب نادي ريال مدريد الإسباني السابق في تصريحات صحفية: "أعتقد أن هجرة المواهب إلى الدوري السعودي لن تكون مفيدة لكرة القدم في أوروبا، ومن وجهة نظري ستتأثر القارة العجوز".

وأختتم نجم ريال مدريد قائلا: "في المقابل، ستكون فرصة جيدة للاعبين السعوديين، لأن لديهم أسماء كبيرة أمام أعينهم ويمكنهم التعلم منهم، ويمكنهم استغلال هذه الفرصة لتطوير بعض المهارات".