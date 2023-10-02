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تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأثنين والقنوات الناقلة

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محمد الفلاح - ينتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الإثنين الموافق 2-10-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي فولهام على ملعب "كرافين كوتاج"، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام × تشيلسي ـ 10:00 مساء ـ HD 1 beIN Sports

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولماليك × القوة الجوية ـ 3:00 مساء

الشارقة × الفيصلي ـ 5:00 مساء

ناساف كارشي × السد ـ 7:00 مساء  

سباهان أصفهان × الاتحاد ـ 7:00 مساء ـ  beIN Sports AFC HD

الدحيل × برسيبوليس ـ 9:00 مساء

النصر × الاستقلال ـ 9:00 مساء ـ  beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة

لاس بالماس × سيلتا فيجو ـ 10:00 مساء ـ  beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات والقنوات الناقلة
 


تورينو × هيلاس فيرونا ـ 7:30 مساء - AD SPORTS

ساسولو × مونزا ـ 7:30 مساء -   AD SPORTS

فيورنتينا × كالياري ـ 9:45 مساء ـ  AD SPORTS

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا
 


شباب بلوزداد X بو رانجرس (سيراليون) – 10 مساء

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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