السعودية | تراجع قليل في درجات الحرارة ببعض الخليج 365 مع استمرار فرص الأمطار الرعدية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تراجع قليل في درجات الحرارة ببعض الخليج 365 مع استمرار فرص الأمطار الرعدية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات يُشير آخر الخرائط الجوية إلى توقعات بأن تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلاً في بعض مناطق المملكة السعودية، لكن تبقى الأجواء حارة بوجهٍ عام نهاراً ومعتدلة فوق المرتفعات الجنوبية الغربية.

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مُختلفة على غرب المملكة، يتخللها ظهور سُحب رُكامية على بعض مرتفعات: عسير والباحة وشرق مكة المكرّمة وجنوب منطقة المدينة المنوّرة ويرافقها هطول أمطار مُتفاوتة مصحوبة بحدوث الرعد ونشاط في التيارات الهابطة.