451 مليونا مساهمات المسؤولية الاجتماعية

كشفت «بيانات» إحصائية حديثة أن إجمالي قيمة الفرص التنموية والمبادرات (مساهمات القطاع العام، والقطاع غير الربحي، والقطاع الخاص) على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية التابعة لوزارة الموارد البشرية منذ انطلاقتها في 23 مارس الماضي حتى يوم أمس، قد بلغ 451 مليون ريال في 138 فرصة، وبـ 8 ملايين مستفيد.

بيانات إحصائية

أشارت البيانات الإحصائية الحديثة للمنصة إلى أن إجمالي الفرص التنموية المتبناة في القطاعين العام، وغير الربحي، حتى يوم أمس، 13 فرصة، بقيمة إجمالية 983 ألف ريال، بإجمالي 9 آلاف مستفيد، موزعة على النحو التالي: القطاع العام فرصتان، بقيمة 59 ألف ريال، و28 مستفيدًا، والقطاع غير الربحي 11 فرصة، بقيمة 923 ألف ريال، و9 آلاف مستفيد.

1360 جهة

أوضحت البيانات أن الجهات المسجلة في المنصة نحو 1360 جهة، موزعة على النحو التالي: القطاع الخاص 955 جهة، القطاع غير الربحي 320 جهة، والقطاع العام 85 جهة، وتهدف المنصة لتمكين شركات ومؤسسات القطاع الخاص من خلق أثر أعمق عبر توجيه مسؤوليتها الاجتماعية للمساهمة في تلبية الأولويات التنموية بالمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030، وترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية في كافة قطاعات التنمية، لتعزيز مساهمة الشركات في تقديم أدوار داعمة لممكنات ذات أثر على التنمية المجتمعية والاقتصادية والبيئية من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، علاوة على تنظيم وتوجيه مساهمات الشركات نحو المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتسليط الضوء على المشاريع الرائدة في المسؤولية الاجتماعية، وخلق نماذج يحتذى بها في مجتمع قطاع الأعمال، وقياس أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات. وكانت السعودية أحرزت تقدماً بنحو 6 مراتب في مؤشر المسؤولية الاجتماعية لتحقق المركز الـ20 عالميًا، وفق تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية للعام 2023م، ونفذ أكثر من 18ورشة عمل عن بعد للتدريب على المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية، بالإضافة إلى ورش تدريب حضورية في مناطق المملكة «الرياض، ومكة المكرمة، والجوف».

فرص ومستفيدون

* القطاع العام

10 فرص

23 مليون ريال

3 ملايين مستفيد

* القطاع غير الربحي

88 فرصة

46 مليون ريال

3 ملايين مستفيد.

* القطاع الخاص

40 مبادرة

382 مليون ريال

2 مليون مستفيد

أبرز الفرص التنموية:

* مشروع النقل الطبي غير الطارئ.

* سلسلة مقاهي مشغلة من الأشخاص ذوي الإعاقة.

* تطوير آليات وصول الفرق الإسعافية للمرضى والمصابين.

* تجهيز صالة الفعاليات الخارجية.

* مشروع الصيانة المتنقلة.

* جراحة القلب للكبار.

* مبادرة اكتفاء «دورة الخرز».

* الأجهزة الكهربائية.

* برنامج مهارتي للتدريب التقني.