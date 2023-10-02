أكثر من 270 طالبًا وطالبة في اختبار تحديد المستوى في الطائف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 02 أكتوبر 2023, 9:30 صباحاً

نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف -ممثلة في إدارة الاختبارات والقبول (بنين، بنات)- اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1445هـ، في مدارس البنين والبنات لأعمال السنة (اختبار تحديد المستوى للمرحلة الثانوية). وقالت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف: الاختبار يستهدف طلاب وطالبات المرحلة الثانوية من الجنسين ممن انقطعوا عن الدراسة مدة ثلاثة أعوام وأكثر، ومَن لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا ومن يمتلك المهارات والمعارف الأساسية، ومن قدِم من الخارج ووُضع في صف أدنى عن صفه مقارنة بالعمر، ومن فُقدت وثائقه لظروف خارجة عن الإرادة، في اختبار مقررات: الرياضيات والعلوم واللغة العربية والإنجليزي. وأشارت الإدارة إلى أن ٧٧ طالبًا، و٢٠٠ طالبة في المرحلة الثانوية قدموا على الاختبارات.

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